Şanlıurfalılar yeni yıla sisle uyandı
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Şanlıurfalılar yeni yıla sisle uyandı

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk gününde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

01.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:42
Şanlıurfalılar yeni yıla sisle uyandı

'da yeni yılın ilk gününde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.


Şanlıurfa'nın , , , Akçakale, Suruç ve Birecik ilçelerinde yeni yılın ilk gününde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri sürücüleri sis lambalarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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