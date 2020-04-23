Şanlıurfalılar İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte okudu Şanlıurfalılar, korona virüsü nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Şanlıurfalılar, korona virüsü nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00'da televizyon ve radyolardan canlı olarak verilen konuşmasının ardından okuduğu İstiklal Marşı'na binlerce kişi eşlik etti.

Şanlıurfalılar, korona virüsü salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Türkiye'de olduğu gibi balkonlarında istiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00'da televizyon ve radyolardan da canlı olarak verilen konuşmasının hemen ardından okuduğu İstiklal Marşı'na binlerce kişi eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan sokaklar, İstiklal Marşı ile yankılandı. İstiklal Marşı'na görevli polisler de eşlik etti. Sokakları dolaşan motorize polis ekipleri, vatandaşlara korna çalarak eşlik ederken 7'den 70'e herkes Türk bayrakları sallayarak bu coşkuyu yaşadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA