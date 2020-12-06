Adıyaman'da sessizlik sürüyor
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Adıyaman'da sessizlik sürüyor

06.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:55
Adıyaman'da sessizlik sürüyor

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da sessizlik sürüyor.

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da sessizlik sürüyor.

Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman'ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor
Adıyaman'da sessizlik sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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