Şanlıurfalılar'dan sıcağa 'karton'lu önlem Şanlıurfalılar'dan sıcağa 'karton'lu önlem -Güneşten korunmak için kafalarına karton koydular Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, güneşten korunmak için kendi çözümlerini üretti.

Şanlıurfalılar'dan sıcağa 'karton'lu önlem

-Güneşten korunmak için kafalarına karton koydular

ŞANLIURFA - Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, güneşten korunmak için kendi çözümlerini üretti.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı gün içerisinde 40 derecenin üstüne çıkıyor. Sıcaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, pratik çözümler üretiyor. Güneşin altında durmak zorunda kalan vatandaşlar, buldukları kartonları kafalarının üstüne koyuyor. Bu şekilde güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar, ilgin görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Mecbur kartonu başıma koyuyorum

Elektrik faturasını yatırmak için sırada bekleyen vatandaşlar, "Elektrik faturası yatırmaya geldim. Bir saattir bekliyorum bu kadar sıcağın altında millette bu rezilliği çekiyor. Buna bir çare bulsunlar. Burası hergün böyle. Kafam sıcak oldu, mecbur kartonla bekliyorum. Geçen ay faturayı yatırmadım bu ayda yatırmasam iki fatura üst üste gelecek, gelip kesiyorlar" şeklinde konuştu.

Kendimizi çınar ağaçlarının dibine atıyoruz

Balıklıgöl'deki ağaçların altında dinlenen Abdulkadir Açım, "Hava sıcak olduğu için gölgelik bir yer kolay kolay bulamıyoruz. Kendimizi çınar ağaçlarının dibine atıyoruz. Karton bulursak kartonla üstümüzü örtüp kendimizi güneşten korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA