Şanlıurfalılar, Balıklıgöl'e Akın Etti

ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA