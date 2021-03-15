Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı
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Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı

15.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:51

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın halı saha yaptığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Zekiye adlı çocuğun şık golünü sosyal medya hesabından paylaşarak alkışladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın halı saha yaptığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Zekiye adlı çocuğun şık golünü sosyal medya hesabından paylaşarak alkışladı.

Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Mahallesi, bu kez 11 yaşındaki kız çocuğunun futbola olan sevdası ile gündeme geldi. 11 yaşındaki Zekiye Kıdaoğlu, 7 yaşından beri futbolu sevdiğini belirterek, bakanlığın yaptığı halı sahada zaman zaman futbol maçı yaptıklarını ifade etti. Daha önce toprak sahada top oynadığını aktaran Zekiye Kıdaoğlu, şimdi ise halı sahada futbol oynamanın sevincini yaşadığını söyledi. Kıdaoğlu, Fenerbahçeli olduğunu ve ilerde Fenerbahçe Kadınlar Futbol Kulübüne transfer olmak istediğini belirterek, "Futbolu seviyorum. Fenerbahçeliyim. Önce toprak sahada top oynardık. Yusuf hocamız sayesinde mahallemize halı saha yapıldı. Tenis ve voleybol da oynuyorum. Bakanımıza bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal köyü. Bu gole şapka çıkarılır şapka. Bu haftaya Zekiye'nin harika serbest vuruş golüyle başlıyoruz. Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz. Alkışlıyoruz. Hayırlı haftalar" paylaşımında bulundu.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı
Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı
Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı
Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı
Şanlıurfalı Zekiye'nin şık golünü Bakan Kasapoğlu alkışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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