Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
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Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi

Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki kat daha yüksek gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki kat daha yüksek gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sokakta toplanan kalabalık, DEDAŞ'ı alkışlayarak protesto etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki kat daha yüksek gelmesi vatandaşı çileden çıkarttı. Mahallede toplanan vatandaşlar, Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) tepki gösterdi. Evlerinde bir önceki aya göre fazla herhangi bir elektronik malzeme kullanmadıkları halde faturaların bin liranın üstünde geldiğini söyleyen vatandaşlar, devletten DEDAŞ konusunda bir çözüm istedi. Bir çok ailenin mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere gitmesine rağmen elektrik faturalarının normalin çok üstünde geldiğini ifade eden vatandaşlar, evde kimse yokken elektrik faturalarının çok yüksek gelmesine anlam veremediklerini söyledi. DEDAŞ'ın halk ile devleti karşı karşıya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını iddia eden mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

"Amaçları milleti devlete küstürmek"

Geçen ay 500 ile 600 TL arasında gelen elektrik faturasının bu ay bin 88 TL geldiğini söyleyen Ahmet Çin, bunu yapanların amaçlarının vatandaşı devlete küstürmek olduğunu söyledi.

"Fatura iki kat geldi"

Her ay en fazla 500 ile 600 lira arasında gelen faturanın bu ay yüzde yüz zamla bin 100 lira geldiğini söyleyen İbrahim Doğan, normalde kullandığı malzemeler dışında başka bir malzeme kullanmadığını dile getirdi.

"Millet değirmen işletmiyor"

"Halk değirmen mi çalıştırıyor ki böyle yüksek faturalar geldi" diyerek tepki gösteren Ali Olmaz ise bir çok aile mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gittiği halde, evler boş olmasına rağmen yüksek fatura geldiğini aktardı. DEDAŞ'ın kendi kafasına göre fiyat biçtiğini belirten Ali Olmaz, "Ne kadar tepki göstersek de boş. Devletimizden rica ediyorum, bunun takipçisi olsun. Çukurları görüyorsunuz, 3 defadır kazıyorlar. Çocuklar oynarken buraya düşüyor ama kimsenin umurunda değil. Her şey vatandaşa oluyor. Adam sayaçları kafasına göre okuyor. Sistem üzerinden isterse 3 bin lira da yazabilir, bin 500 lira da yazabilir. Tepki yok, bir şey yok. DEDAŞ kafasına göre fiyat biçince işte halkın isyanı da budur. Allah devletimizden razı olsun ama DEDAŞ bizi isyan ettirdi. Millet Ordu'ya gitmiş ama faturalar 500 ile 600 lira civarında gelmiş. Adam kafasına göre fiyat biçiyor" diye konuştu.

Müşteri kalmadı

Mahallede berber dükkanı işleten İsmail Bayram ise çok yüksek gelen elektrik faturalarının yanında sürekli kesintilerin yaşandığını ve bu nedenle müşterilerinin azaldığını iddia etti.

DEDAŞ'ı alkış çalarak protesto eden mahalleli daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi
Şanlıurfalı vatandaşlardan yüksek elektrik faturası tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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