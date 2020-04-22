Şanlıurfalı üç iş insanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Şanlıurfalı 3 iş insanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 4 bin gıda kolisi ile 500 bin lira bağışladı.

Şanlıurfalı 3 iş insanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 4 bin gıda kolisi ile 500 bin lira bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanları Mehmet Çavuş 1000, Nihat Kırmızı ve Maruf Güneş 1500'er gıda kolisi ile "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu.

Ayrıca Maruf Güneş, Haliliye ilçesine bağlı 11 kırsal mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 500 bin lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA