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Şanlıurfalı trafo üreticisi, e-ihracat platformu ile 32 ülkeye ulaştı

Türkiye'de elektrikli güç makinaları ihracatı son 5 yılda iki katına çıkarak 4,5 milyar lirayı aştı.

Şanlıurfalı trafo üreticisi, e-ihracat platformu ile 32 ülkeye ulaştı
23.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:20

Türkiye'de elektrikli güç makinaları ihracatı son 5 yılda iki katına çıkarak 4,5 milyar lirayı aştı. İhracat, koronavirüs döneminde de hız kesmedi. Salgına rağmen e-ihracat platformlarının etkisiyle 2020'nin ilk 5 ayında elektrikli güç makinaları ihracatı 2 milyar dolara ulaştı. Meksan Trafo Dış Ticaret müdürü Taner Candemir yaptığı değerlendirmede dijital çağa entegre ticaret kanallarıyla ihracat hacminin katlanacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, elektrikli güç makinaları (transformatörler, statik konvertörler, endüktörler dahil) ihracatı son 5 yılda 2 kat artış göstererek 4 milyar 508 milyon TL'ye ulaştı. 2020'de de salgından olumsuz etkilenmeyen elektrikli güç makinaları ihracatı Ocak-Mayıs döneminde geçen seneye oranla yüzde 10 artış göstererek 2 milyar 188 milyon TL oldu. Sektörün e-ihracat platformlarıyla yurt dışına açılarak büyüdüğüne dikkat çeken Şanlıurfa merkezli Meksan Trafo Dış Ticaret'in Müdürü Taner Candemir, "Dijitalleşmenin önemini bir kez daha anladığımız koronavirüs süreci sektörde dalgalanmalara neden olsa da bizim gibi yerli ve köklü üreticiler çağa entegre e-ihracat hamleleriyle büyümeye devam ediyor. Yalnızca 3 yılda ihracat hacmimiz, e-ihracat platformu TurkishExporter ile tahmin edemeyeceğimiz şekilde arttı." dedi.

Yılda 15 milyon dolar ihracat girdisi

Yerli üreticileri yurt dışındaki alıcılarla buluşturarak dünyaya açılmalarını sağlayan e-ihracat platformu sayesinde ihracat yaptıkları ülke sayısının 32'ye ulaştırdıklarını belirten Taner Candemir, "Üç yıldan bu yana TurkishExporter'da sunduğumuz ürün portföyümüz ile hem ihracatımızı artırdık hem de Irak, Dubai, İtalya, Belçika gibi dünyanın pek çok yerinden yeni müşterilere ulaşma imkanına sahip olduk. Şu an güç ve dağıtım trafoları üretimimizin hemen hemen yüzde 80'lik bölümünün ihracata yönelik olduğunu da söyleyebiliriz. Böylece yılda yaklaşık 15 milyon dolar ihracat girdisi ile hem biz kazanıyor, hem de ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Şirket olarak hedefimiz, e-ihracat platformlarının desteğiyle daha fazla ülkeye ve farklı müşterilere ulaşarak 2 yıl içerisinde üretimimizin yüzde 90'ını ihracata kaydırmak." diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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