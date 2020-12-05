Şanlıurfalı temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Şanlıurfalı temizlik işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:42
Şanlıurfalı temizlik işçileri AA'nın

Şanlıurfa'da temizlik işçileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa'da temizlik işçileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçileri, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen işçiler, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

İşçilerden Abdulkadir Akaltun, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını belirterek, emeği geçen tüm muhabirleri tebrik etti.

Celal Kurt ise fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek, AA personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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