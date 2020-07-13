Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı
Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı.
13.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:32
Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı.
Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen törende, Uyanık için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik adamlarından birisi olduğunu belirterek, sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.
Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA