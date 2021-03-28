Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin mülakat sınavlarına hazırlanması amacıyla spor hazırlık kursu açtı.

Haliliye Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin mülakat sınavlarına hazırlanması amacıyla spor hazırlık kursu açtı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın 'her alanda gençlerimizin yanında olacağız' sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği, her alanda hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan BESYO için kurs açtı. Ücretsiz olarak hayallerindeki üniversitelere hazırlanan gençler için açılan kurs eğitimleri ise 11 Nisan Stadyumunda gerçekleştiriliyor.

Kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür eden gençler, "Bize bu imkanı sağladığı ve destekçimiz olduğu için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burada açılan kurstan tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurs kayıtlarının devam ettiği, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezinden detaylı bilgilerin alınabileceği ifade edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor
Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Mesut Bakkal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:55:53. #1.14#
title