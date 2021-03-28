Şanlıurfalı öğrenciler hayallerine kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin mülakat sınavlarına hazırlanması amacıyla spor hazırlık kursu açtı.

Haliliye Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) gitme hayalinde bulunan gençlerin mülakat sınavlarına hazırlanması amacıyla spor hazırlık kursu açtı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın 'her alanda gençlerimizin yanında olacağız' sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği, her alanda hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan BESYO için kurs açtı. Ücretsiz olarak hayallerindeki üniversitelere hazırlanan gençler için açılan kurs eğitimleri ise 11 Nisan Stadyumunda gerçekleştiriliyor.

Kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür eden gençler, "Bize bu imkanı sağladığı ve destekçimiz olduğu için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burada açılan kurstan tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurs kayıtlarının devam ettiği, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezinden detaylı bilgilerin alınabileceği ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı