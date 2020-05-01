Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şanlıurfalı kardeşler, kumbaradaki paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
01.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:42

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

SSPE hastası 8 yaşındaki Adil ve 6 yaşındaki kardeşi Enes Boğaakça, kumbaradaki paralarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağduriyet yaşayanlara verilmesini istedi. Bunun üzerine aile, sosyal medya üzerinden Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a ulaştı.

Aileyi evinde ziyaret eden Aktaş, Adil ve Enes kardeşlere, üstünde isimlerinin yazdığı Fenerbahçe forması ve oyuncak verdi.

Aktaş, aileden çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, bağış yapan kardeşlere teşekkür etti.

Baba Fevzi Boğaakça ise ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Hiçbir talebimiz yok. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Oğlum iyi olsun, dualarınızı esirgemeyin yeter." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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