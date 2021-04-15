Şanlıurfalı karaciğer hastası kadavradan bağışlanan dokuyla hayata bağlandı
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Şanlıurfalı karaciğer hastası kadavradan bağışlanan dokuyla hayata bağlandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Sağlık
Şanlıurfalı karaciğer hastası kadavradan bağışlanan dokuyla hayata bağlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve karaciğer nakli bekleyen Kadir Erdoğan, kadavradan bağışlanan dokuyla hayata tutundu.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve karaciğer nakli bekleyen Kadir Erdoğan, kadavradan bağışlanan dokuyla hayata tutundu.

Çiftçilikle uğraşan Kadir Erdoğan'a, yaklaşık 2 yıl önce kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesine başvuran ve acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği tespit edilen Erdoğan nakil için beklemeye başladı.

Aile bireylerinden uygun doku bulunamayan Erdoğan, Adıyaman'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden yapılan bağışla sağlığına kavuştu.

Kadir Erdoğan, nakil beklerken umutlarının bitmeye başladığını belirterek, "Adıyaman'da bir hasta vefat etmiş. Yakınları bağışta bulununca ondan alınan karaciğer parçası bana nakledildi. Şükürler olsun durumum iyi. Allah ismini bilmediğim hastadan razı olsun. O olmasıydı belki şu anda hayatta olmayacaktım." diye konuştu.

HRÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, hastanelerinin son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini, karaciğer naklinde de adından söz ettirdiğini belirtti.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise durumu ağırlaşan ve karaciğer fonksiyonları son evresine gelen Kadir Erdoğan'ın başarılı bir nakille sağlığına kavuştuğunu, salgın süresinde acil hastaları ameliyat etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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