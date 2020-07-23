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Şanlıurfalı kadınlar mikro kredi desteği ile kendi işlerinin patronu oluyor

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi başlattığı mikro kredi desteği ile kadınların iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlıyor.

Şanlıurfalı kadınlar mikro kredi desteği ile kendi işlerinin patronu oluyor
23.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:28

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi başlattığı mikro kredi desteği ile kadınların iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlıyor.

2020 yılında 530 kadın girişimci Büyükşehir Belediyesinin mikro kredi desteğinden faydalanarak kendi iş yerini açma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden Mikro Kredi desteği alarak kendi iş yerini açan Hatice Fidanoğlu, kendi ürettiği çeyiz ve nevresim ürünlerini pazarlama imkanı bularak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar iş hayatından söz sahibi oluyor. Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kendi bünyesindeki 16 yeni kadın destek merkezini açarak kadınlara yönelik eğitici kurslarına devam ederken, bir yandan da kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara mikro kredi desteğinde bulunuyor.

Mikro kredi alarak Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde çeyiz ve nevresim dükkanı açan ve bu sayede iş hayatında söz sahibi olan Hatice Fidanoğlu, "İşime 8 yıl önce evde ikinci el bir dikiş makinesi alarak başladım. Çeyiz ve nakış işleri yapıyorum. İlk aldığım bin lira destek ile önce evde nevresim dikerek evime, çocuklara bir katkı olsun diye işe başladım. Çok şükür bugün kendi iş yerimi açtım ve 8 yıldır Büyükşehir Belediyesinin desteği devam ediyor. Korona virüs salgını boyunca da çalışmaya devam ettim ve mikro krediden faydalandım. Kadınların eskiden çalışması bizim toplumumuzda hoş karşılanmazdı şimdi Büyükşehir'in desteği ile çok güzel işler yapabiliyoruz. Bir kadın olarak ev ekonomisine katkı sunmak çok güzel bir duygu. Çocuklarımın okul masraflarını, çeyizlerini bu iş yeri sayesinde tamamlayabildim. Eşim çalışıyor ama ben de ayrıca katkı sunmak istedim. Bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Büyükşehir Belediyesine bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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