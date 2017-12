Şanlıurfalı Kadınlar Kudüs'e Sahip Çıktı

Şanlıurfa'da Kudüs Anneleri platformu öncülüğünde toplanan bir grup kadın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını basın açıklaması yaparak protesto etti.



Şanlıurfa'nın Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergah Camii avlusunda, Kudüs anneleri öncülüğünde toplanan bir grup kadın ve çocuk ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını basın açıklaması yaparak protesto etti.



Grup adına açıklama yapan Avukat Zehra Kazan, "Siyonist işgalci İsrail tarafından, Mescidi Aksa,Kudüs ve Filistin'deki hukuksuz, kanunsuz zulümler ve işgal bitene kadar.bu haftadan başlayarak bundan sonraki, Cumartesi günleri öğle namazını birlikte eda edecek müteakiben Filistin için dualarla birlikte basın açıklamamızı yapacağız. İslam beldelerinin her biri ayrı mübarektir. Bizler dördüncü mübarek İslam beldesi Urfa'da üçüncü mübarek İslam beldesi olan Kudüs'e buradan desteğimizi hissettireceğiz, sesimizi duyuracağız. İsraf suresinde açıklandığı üzere çevresi mübarek ve bereketli kılınan kutlu toprak, Allah resulünün yeryüzünde, Allah için kurulan ikinci mescit diye tanımladığı Mescidi Aksa, içinde bulunduğu Kudüs ve Filistin'de 1917 Balfour deklarasyonu ile başlayan işgal, 1947 birleşmiş milletlerin sürece barışçıl bölünme planı ile fiilen geçmiş ve zulümler başlamıştır. İlk kıblemiz olan Resul'ü Ekrem efendimiz (sav) miraca çıktığı yer olan Mescid-i Aksamız Filistin'in başkenti Kudüs'tedir. Kudüs'te devam eden işgal ve zulümler yetmezmiş gibi bardağı taşıran son damla kısa bir süre önce hiçbir coğrafya ve organik bağı olmayan olmadığı halde dünyanın her yerine fehvasız müdahale etmeye çalışan. ABD ve başkanı Trump tarafından Kudüs'ün, olmayan devlet İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyük elçiliklerinde buraya taşıyacağını açıklaması üzerine devam etmiştir. Filistin ümmetin kalbindedir, Hz. Ömer'in emaneti Selahattin Eyyübi'nin rüyası, sultan Abulhamit hanın davası olan Kudüs, mescidi aksanın bu gün ki işgal durumu bitirilinceye kadar Kudüs'ün ilk fethinde önemli rol oynayan Urfa'dan Kudüslü annelerin sonuna kadar yanlarında olduğumuz duyurmaya devam edeceğiz" dedi.



Kazan, bundan sonra her Cumartesi öğle namazından sonra İsrail ve Amerika'ya tepkilerini dile getirmek için burada toplanarak basın açıklaması yapacaklarını söyledi. - ŞANLIURFA