Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
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Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'ya kazandırılan 4. Murad Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

Şanlıurfa'ya kazandırılan 4. Murad Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

Karaköprü İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen (KARAMEK) Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar. İlçenin en hızlı büyüyen mahallesi Seyrantepe'ye kazandırılan 4. Murad Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyor. Ahşap boyama, el işi, dikiş ve giyim kurslarında yediden yetmişe tüm kadınlar eğitim alarak hem zamanlarını değerlendiriyor hem de ortaya çıkardıkları ürünlerin satışıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara yoğun ilgi gösterirken, kurslarda kadınlara her türlü araç gereç ve malzeme imkanı sağlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılımı, aile bütçesine katkıda bulunmaları için önem verdiği bu kurslarda üretilen kıyafetler de Karaköprü Belediyesi'nin sosyal marketine kazandırılarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.

Kurslarda eğitim gören kadınlar bu hizmetten çok memnun olduklarını hem öğrenip hem kazanç elde ettiklerini kaydederek bu imkanı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor
Şanlıurfalı kadınlar boş zamanlarını kurslarda değerlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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