ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak
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ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak

26.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:24

Şanlıurfa İl Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 90 ev inşa edilecek.

Şanlıurfa İl Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 90 ev inşa edilecek.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, uzun yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'deki mazlumlara destek verdiğini söyledi.

Bombalardan kaçan insanların İdlib'de yaşamaya başladığını ve burada da çeşitli saldırılara maruz kaldığını anlatan Taştan, Türkiye Diyanet Vakfının kentte çadırlarda kalanlara yönelik "İyilik Konutları" inşa ettiğini belirtti.

Taştan, bu kapsamda İl Müftülüğü olarak "Şanlıurfa'dan İdlib'e 63 Konut" projesi başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerek vatandaşlarımız gerek personelimizin yardımlarıyla 63 sayısını çok daha fazla aşarak yaklaşık 540 bin lira toplandı. Bir evin maliyeti 6 bin lira olunca şu anda 90 ev yapacağız inşallah. Biz 540 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine göndereceğiz, müteahhitlerle yapılan anlaşma kapsamında bu paranın tekabül ettiği evler yapılacak."

Kampanyaya katkı sunanlara teşekkür eden Taştan, dünyadaki savaş, açlık ve salgınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak
ŞANLIURFA - Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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