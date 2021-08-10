Şanlıurfalı halterciler şampiyonaya damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfalı halterciler şampiyonaya damga vurdu

Şanlıurfalı halterciler şampiyonaya damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları kente derecelerle döndü.

Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları kente derecelerle döndü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Adana'da düzenlediği Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları 3 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye dördüncülüğü derecesi alarak Şanlıurfa'nın gururu oldular.

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Mahmut Toprak 130 kiloda, Nusret Şanlı 90 kiloda, İsmail Ballandı 110 kiloda Türkiye birincisi olurken, Muzaffer Çelik ise 30 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Adana'da düzenlenen şampiyonanın ardından Şanlıurfa'ya dönen sporcular, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi Spor tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

"Şanlıurfa'nın gururu oldunuz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Beyazgül, konu ile ilgili paylaştığı mesajında, "Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda sporcularımız Mahmut Toprak, Nusret Şanlı, İsmail Ballandı Türkiye birincisi, Muzaffer Çelik ise Türkiye dördüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Başarılarınız daim olsun arkadaşlar, tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Yonca Evcimik Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfalı halterciler şampiyonaya damga vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:11:33. #1.14#

title