Şanlıurfalı halterciler şampiyonaya damga vurdu

Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları kente derecelerle döndü.

Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları kente derecelerle döndü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Adana'da düzenlediği Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları 3 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye dördüncülüğü derecesi alarak Şanlıurfa'nın gururu oldular.

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Mahmut Toprak 130 kiloda, Nusret Şanlı 90 kiloda, İsmail Ballandı 110 kiloda Türkiye birincisi olurken, Muzaffer Çelik ise 30 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Adana'da düzenlenen şampiyonanın ardından Şanlıurfa'ya dönen sporcular, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi Spor tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

"Şanlıurfa'nın gururu oldunuz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Beyazgül, konu ile ilgili paylaştığı mesajında, "Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda sporcularımız Mahmut Toprak, Nusret Şanlı, İsmail Ballandı Türkiye birincisi, Muzaffer Çelik ise Türkiye dördüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Başarılarınız daim olsun arkadaşlar, tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı