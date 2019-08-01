Şanlıurfalı gençlerden Göbeklitepe klibi



ŞANLIURFA'da bir araya gelen gençler, kent turizmine katkı sunmak için kendi imkanlarıyla bir klip çekti. Turistleri kente davet eden ve Göbeklitepe başta olmak üzere Harran Kümbet Evleri, Halfeti ile Balıklıgöl gibi tarihi mekanlarda çekilen klip sosyal medyada ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını turizmde Göbeklitepe yılı ilan edilmesi çağrısına destek olmak isteyen Şanlıurfalı bir grup genç, kentin tarihi yerlerini konu alan ve turistleri şehre davet eden klip çekti. Yaklaşık 45 gün süren çalışma ile tamamlanan sazlı-sözlü tanıtım klipi paylaşıldığı sosyal medya kanallarında ilgi çekti.

Klipte yöresel şiveyle seslendirilen türküde yerli ve yabancı turistleri Şanlıurfa'ya Balıklıgöl ve Göbeklitepe'ye davet eden Serkan Oflaz, şunları söyledi:

"Şanlıurfamızın malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etti. Biz de Şanlıurfamızın tanıtımı için kendimiz güzel bir klip çekerek kentimizin tanıtımına katkı sağlamak istedik. Böyle bir farkındalık da oluşturduk. Ben kendi elimle bunu yaptım. Urfa'ya gidek mi değil de Urfa'ya gidak mı şarkısını yaptık. Tam yöresel şivemizle. Kendi imkanlarımızla ilk defa ve amatör olarak yaptık. Ben de Şanlıurfamız için, kültürümüz için, tanıtımı için, Göbeklitepemiz için farkındalık oluşturup böyle bir klip çektim. Umarım faydası olur, eminim olacaktır da çünkü şu anda sosyal medyada tıklanma oranları çok yüksek. Urfa dışarıdan terör şehri gibi görünüyor. Biz onların olmadığını göstermek için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Şanlıurfa