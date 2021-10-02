Şanlıurfalı Gençler Saklı Cennet'i Büyükşehir ile Keşfetti - Haberler
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Şanlıurfalı Gençler Saklı Cennet'i Büyükşehir ile Keşfetti

Habermetre - Haberler | Toplum
Şanlıurfalı Gençler Saklı Cennet'i Büyükşehir ile Keşfetti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bir Çocuk Gülerse, Dünya Güler" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında daha önce Halfeti ilçesini göremeyen gençlere yönelik tekne turu düzenlendi.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bir Çocuk Gülerse, Dünya Güler" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında daha önce Halfeti ilçesini göremeyen gençlere yönelik tekne turu düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı "Bir Çocuk Gülerse, Dünya Güler" sloganıyla gençlere yönelik Saklı Cennet diye bilinen Halfeti'de tekne turu düzenleyerek gençlerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Gezi programına katılan gençler, rehberler eşliğinde Fırat'ın serin suları altında kalan Halfeti'yi gezme imkanı buldu. Gençler, bir kısmı sular altında tarihi ve turistik alanları yakından görmemin mutluluğunu yaşadılar.

Daha önce Halfeti ilçesini gezme imkanı bulamadıklarını anlatan gençler, düzenlenen gezi nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

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