Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor
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Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor

21.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:30
Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere verdiği güven ve önemin karşılığını ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere verdiği güven ve önemin karşılığını ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren gençlik merkezi ve spor salonlarında eğitim gören sporcular farklı branşlarda dereceler elde etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da düzenlenen Atletizm geliştirme bölgesel kros yarışması 3 bin metre koşusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulüp sporcularından Nidanur Toprak 2. Berfin Mece ise 3. oldu. Takım halinde 2. olarak Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek olan yarı final koşularına katılmaya hak kazanırken küçük erkek takımı ise bin 500 metrede takım halinde 2. olarak yarı finale kalmayı başardı. Takımlar Kahramanmaraş'ta düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılacaklar. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor
Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor
Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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