Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu

Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarına' Şanlıurfalı sporcular 24 madalya ile adeta damga vururken, bu madalyaların 9'u Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından geldi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarına' Şanlıurfalı sporcular 24 madalya ile adeta damga vururken, bu madalyaların 9'u Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından geldi.

11-13 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları hafta sonu düzenlenen 500 metre ve 200 metre yarışlarının ardından sona erdi. Yarışmaya 12 şehirden 25 takım ve 250 sporcu katıldı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Antalya, Bursa, Samsun, Rize, Van, Kocaeli, Muğla ve Adana illerinden yarışlara katılan ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda Şanlıurfalı sporcular 24 madalya almayı başardı. Yarışmalarda Elif Nur Durmazoğlu Minik Kadın K2 500 metrede Türkiye ikincisi, K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, Emrullah Demir Yıldız Erkek K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 200 metrede Türkiye üçüncüsü, Ali Kemal Sarar Yıldız Erkek K2 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 200 metrede Türkiye üçüncüsü, Şevval Bengisu Çiftçi Minik Kadın K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu
Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Tamer Levent Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:44:58. #1.13#

title