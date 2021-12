Şanlıurfalı esnaf stokçulara meydan okudu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bir lokanta esnafı zam fırsatçılarına tepki göstererek, "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astı.

Şanlıurfa'da bir lokantacı esnafı, zam fırsatçılarına tepki göstererek "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astı. Şanlıurfa'da lokanta işletmecisi Muhammed Kılıç, dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen zamları geri çekmeyen firmalara karşı yemekleri ucuz fiyata satmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşün ardından fiyatları geri çekmeyen büyük firmalara tepki gösteren esnaf Kılıç, yemekleri cüzi fiyata satmayı sürdürüyor. Büyük firmalara tepki gösteren esnaf lokantanın camekanına, "Stokçu, fırsatçı ve vicdansızlara karşı direnebileceğimiz kadar direneceğiz zam yapmayacağız" afişi astırdı. Yemek fiyatlarının yer aldığı afişte, çay ise bedava yazıldığı görüldü. Kentin en işlek caddesi Atatürk Bulvarında başlattığı stokçu savaşı ile dikkatleri üzerine çeken esnafın, sürümden ve self servis ile garson ücretlerinden tasarruf ederek kazandığı aktarıldı.

Stokçu ve fırsatçılara karşı direnen işletme sahibi Muhammed Kılıç, "Biz stokçulara karşı zam yapmadık. Milletin, herkesin yemek yediği bir işletmeyiz. Burada dualarla ayaktayız, stokçular yüzünden ayakta değiliz. Millet burada hem yemek yiyor, hem para veriyor, hem de dua ediyor. Vatandaşlar buraya gelip, 4 buçuk liraya çorba ve pilav alabiliyor. Üstüne çayı da sınırsız içebiliyor. Burada 9 liraya yemek yemeden de karnını doyurabiliyor. Her işletme ve sektör zam yaptı, biz kesinlikle zam yapmayı düşünmüyoruz. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Son zamanlarda yaşanan dolar kurundaki artışlardan dolayı biz zam yapmadık. Zam yapmayı da kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü burada yaklaşık günlük 800 ile bin kişi arasında insan yemek yiyor. Bu ciddi bir rakamdır. Güneydoğu'da böyle bir işletme kesinlikle yoktur. Biz burada fakir fukaranın duasıyla, müşterilerimizin duasıyla ayaktayız. Bizim mutfağımız bütün halka açıktır. Gönül rahatlığıyla insanlar gidip gezebilir, hangi marka yağ, hangi marka pirinç kullandığımızı görebilirler. Bizim burada farkımız self servis, biz burada daha çok garsondan kazanıyoruz. Birde sürümden kazanıyoruz. Şanlıurfa'da tek self servis ve işletme biziz" dedi.

Müşterilerden Lamih Şen, "Buraya yemek yemeye geldim. Bu işletme sahibinden Allah razı olsun. Herkes fiyatı yükseltirken buradaki abimiz fiyatı aşağıya çekti. Allah ondan razı olsun. Hiçbir yerde böyle uygun fiyat yok, her yerde zam var ama burada fiyatlar tam aksine en aşağıya indirildi" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmet Taş ise "Öğrenciler için böyle yerlerin olması çok iyi. Öğrencilikte zor olmuş. Biraz diğer vatandaşlar için garip olabilir ama hiçte utanç verici bir durum değil. Fiyatlar çok uygun tabi bizim için uygun biz öğrenciyiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA