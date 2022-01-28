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Şanlıurfalı engelli basketbolcularda hedef galibiyet

AA, Müslüm Etgü - Spor
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Şanlıurfalı engelli basketbolcularda hedef galibiyet

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin 13'üncü haftasında yarın evinde ağırlayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

BALIKESİR (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin 13'üncü haftasında yarın evinde ağırlayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine geçen hafta deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yarın Balıkesir takımını yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istediklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son 2 maçımızda aldığımız galibiyetle oyuncularımın moral ve motivasyonları en üst seviyeye yükseldi. Yarın ağırlayacağımız Balıkesir ekibini de yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız çalışmayla tamamladık ve maç saatini beklemeye başladık. İnşallah taraftarlarımızın da destekleriyle maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

AA / Müslüm Etgü - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye, Balıkesir, Şanlıurfa, Spor, Haber

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