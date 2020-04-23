HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Şanlıurfalı çocuklara Arda Turan sürprizi - Spor
Arda Turan, 23 Nisan, Spor, Haber

Şanlıurfalı çocuklara Arda Turan sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu Arda Turan ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

23.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:04
Şanlıurfalı çocuklara Arda Turan sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu Arda Turan ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.

Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, Belediye Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı gerçekleştirdi.

Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.

İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.

Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim Spor
Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı Spor
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti Spor
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti
Süper Lig için, Bakanlık, TFF ve kulüpler arasında kritik toplantı Spor
Süper Lig için, Bakanlık, TFF ve kulüpler arasında kritik toplantı
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı Spor
Trabzonsporlu Sörloth, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı Spor
Süper Lig'e Katar talip oldu! Hükümet, maçlar için teklif yaptı
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Şanlıurfalı çocuklara Arda Turan sürprizi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:47:55. #1.14#
title