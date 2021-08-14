Şanlıurfalı çocuklar "Sporla Hayata Değer Kat" projesiyle doğayla buluşuyor

Şanlıurfalı çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan 'Sporla Hayata Değer Kat' projesi kapsamında kampa katılarak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Şanlıurfalı çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan 'Sporla Hayata Değer Kat' projesi kapsamında kampa katılarak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliğinin projesinin onay almasının ardından gerçekleştirilen çalışmayla çeşitli kurslara katılan yaklaşık 60 çocuk kurulan çadırlarda kamp yaptı.

Kampta çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçiren çocuklar, ok atıp gitar çaldı.

Bakanlığın proje çağrısı üzerine başvurduklarını dile getiren TÜGVA Siverek İlçe Temsilcisi Ramazan Lale, projelerinin onaylanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'da uygulanabilecek projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Lale şöyle konuştu:

"Çocuklarımız çok güzel bir vakit geçiriyor. Gençlerimizin birlikte bir şeyler yapma arzusunu gördüğümüzde çok mutlu olduk. Aslında bölgede belki de bir ilki gerçekleştirdik. Çocuklarımız ailelerinden uzakta doğayla baş başa bir kamp faaliyetine katılıyor. Öz güvenlerinin artması anlamında kültürel ve fiziksel aktiviteler açısından güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız ok atmayı öğrenirken sportif faaliyetlerde bulunuyor. Çocuklarımızla birlikte aileler de bu durumdan son derece memnuniyet duyuyor."

Lale, proje kapsamında 10-24 yaşları arasındaki bin öğrenciyle kamp yapılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı