: Şanlıurfalı ciğerci ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:32

Şanlıurfalı ciğerci ustaları Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

"Ciğer" denildiği zaman ilk akla gelen kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında dükkanları bulunan esnaf, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek, muhabirlerden bilgi aldı.

Ciğerci ustalarından Salih Bengi, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

İbrahim Tektaş ise tercihini haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Muhammed Siyah da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını, spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" adlı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve seçilmiş olduğunu dile getiren ciğerci ustaları, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu