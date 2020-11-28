Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
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Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi

28.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:52

Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıldır ekip biçtiği arazisinin toplulaştırma sırasında hile ile elinden alındığını iddia eden çiftçi, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıldır ekip biçtiği arazisinin toplulaştırma sırasında hile ile elinden alındığını iddia eden çiftçi, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Yoğunca Mahallesinde 30 kişilik aileye bakan Nusret Kahraman'a ait araziler iddiaya göre bazı kişiler tarafından hile yolu ile elinden alındı. Çiftçi Kahraman, 30 yıldır ekip biçtiği arazisinin hile yolu toplulaştırma sırasında elinden alındığını, hakkını savunduğunda ise tehdit edildiğini iddia ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım istedi.

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30 yıldır elinde olan arazisinden olduğunu aktaran çiftçi Nusret Kahraman, "Bu araziyi ekmeye başladığım zaman hepsi taşlıktı. Hepsini temizledim. Varımı yokumu buraya harcadım. Bu yıla kadar da sorunsuz bir şekilde ailemle birlikte ekiyor ve biçiyordum, hiçbir sorunda yoktu. Şu anda arazimde derin çukurlar kazılmış ve arazimi ekmeme izin vermiyorlar. Bizde 30 kişilik bir aileyiz ve mağdur durumdayız. Yapılan toplulaştırma sırasında arazim elimden alındı. Bu haksız uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını istiyorum" dedi.

Uzaklaştırma aldı

30 yıldır ektiği arazisinden uzaklaştırma aldığını ve ekili mısırı dahi sulayamadığını belirten Kahraman, "Arazime bakım yaparak ekime hazır hale getirmiştim ama gelip engellediler. Arazimden uzaklaştırma verdiler. Mısırın verimli olacağı suyu bile vermeme izin vermediler. Ondan dolayı mısırımın büyük bölümü kurudu ya da çok az ürün verdi. Her şekilde mağdur olduk. Bundan dolayı tek çaremiz Cumhurbaşkanımız ve yetkililerdir. Bize yardımcı olmalarını istiyorum. 2005 yılında kiraladığım ve parasını verdiğim araziyi 4 yıl resmi olarak bana devir etmedi. 2009 yılında kiralamayı devir aldım. Ama parayı aldıklarından birkaç yıl sonra 170 bin liraya bana verdikleri kiralamayı nasıl yaptıysalar iptal ettirdiler ve paramı da geri vermediler. Her şekilde bana haksızlık yapılmaya devam edildi. Güvene dayanarak 310 dönüm araziyi bir milyon 240 bin TL'ye satın aldım ve paralarını verdim, tapu için hep beni oyaladılar ve en sonunda ne tapuyu nede paramı verdiler. Yolsuzluk ve hile ile 500 dönüm arazime ve verdiğim parama el koydular. Üç ay önce arazime el koynalar tarafından da darp ve tehdit edildim" şeklinde konuştu.

Nusret Kahraman'ın avukatı Murat Malbora, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu ve haksızlığı ortadan kaldırmak için hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Müvekkilimiz Nusret Kahraman kullandığı arazilerle ilgili bir problemle bize başvurdu ve bizde bunun üzerine araştırmalarımıza başladık. Araştırmalarımız sonucunda müvekkilimiz içinde bulunduğumuz arazileri 30 yıldır ekip biçmekte, bu 30 yıllık ekip biçme sürecinde 2009 yılında da kiralama suretiyle bazı arazileri bulunmaktadır. Nusret Kahraman arazilerini ekip biçerken son biçme döneminde bir sorun ile karşılaşıyor. Yetkililer tarafından kendisine arazilerini biçemeyeceği bilgisi veriliyor. İncelemelerimiz sonucunda ulaştığımız sonuçlar ise buraya bir toplulaştırma süreci başlamış, bu süreçte kendisine haber verilmemiştir ki evi de arazinin içinde bulunmaktadır. Böyle bir süreçte kendisine haber verilmeksizin, usulsüz bir şekilde bir toplulaştırma süreci başlatılmıştır. Bu sürecin de takipçisi olduk. Yetkililerin bize verdiği bilgiler doğrultusunda şunu fark ettik ki bu toplulaştırma süreci usulsüz olması nedeniyle iptali mevcut. Müvekkilimizin buradaki problemi, bu usulsüz toplulaştırma sürecinin iptal edilmesine rağmen, usulsüz olan toplulaştırma sürecinin tekrardan devam etmesidir. Bu süreçte kendisi arazisini ekip biçememektedir. Bundan dolayı da maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Kendisi 21 kişilik bir ailenin babasıdır, bu araziden onların geçimini sağlamaktadır, lakin oluşan bu durum ona engel oluşturmaktadır. Bundan dolayı adli ve hukuki süreci başlatmış durumdayız. Eski toplulaştırma süreci iptal edilerek, yeni süreç başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi
Şanlıurfalı çiftçinin hukuk mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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