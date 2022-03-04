Şanlıurfalı beden eğitimi öğretmeni dart branşında 1150 sporcu yetiştirdi

ŞANLIURFA (AA) - Beden eğitimi öğretmeni Halil Durmuş, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliğini kurup 5 yılda 1150 sporcu yetiştirdi.

Durmuş, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce bir organizasyon sırasında dart sporuyla tanıştığını ve ilgilenmeye başladığını söyledi.

Memleketi Şanlıurfa'ya 2017 yılında tayin olduktan sonra dart sporunu kentte yaygınlaştırmak için çalışmalara başladığını ifade eden Durmuş, sporcu ve antrenörlüğünün yanında Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliğini de açtıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da 1150 lisanslı sporcu ve 11 dart takımı bulunduğuna dikkati çeken Durmuş, şunları söyledi:

"Bu spor her yaş grubunda insanın yapabileceği bir aile sporudur. Evinizde, ofisinizde boş vakitlerinizde çok rahat yapabileceğiniz bir spor branşıdır. Dart sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışıyoruz. 2019 yılında sporcularımızdan İsmail Demir milli takıma seçilmeyi başardı. 2020 yılında minikler ve yıldızlar kategorisinde Süleyman Can Durmuş, Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandı ama salgından dolayı gidemedi. Büşra Nur Apaydın da genç kızlar kategorisinde Türkiye sıralamasında 3'ncü durumda. İnşallah milli takıma seçilerek hem ülkemizi hem memleketimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Hedefimiz en az 5-6 sporcumuzu milli takımlara göndermek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 350 lisanslı dart sporcumuz var, bu sporcuların turnuvalarda çok sayıda derecesi bulunuyor."

Sporcular da dartın yaygınlaşmasını istiyor

Dart milli sporcusu ve antrenör İsmail Demir ise dart sporuyla tanışmadan önce herhangi bir spora ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, dart sporunu tanıdıkça daha çok sosyalleştiğini aktardı.

Bu spora başladıktan sonra milli takıma gitmeyi hayal ettiğini ve artık hayallerinin gerçek olduğunu belirten Demir, "2019 yılında milli takıma seçilmeye hak kazanarak İtalya'da düzenlenen şampiyonada ülkemi temsil ettim. Şimdi hem sporcu hem antrenör olarak amacım milli takıma sporcular bulmak. Eğitim verdiğim sporcularıma tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Dart sporunun faydaları oldukça fazla. Problemleri hızlı çözme, karar verme gücünü geliştiren, matematik ve sosyal gelişime de faydası olan ayaklı satranç diyebileceğimiz bir spor dalı. Birçok gence ulaşmaya çalışıyoruz ve başarıyı yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Spor lisesi öğrencisi Büşra Nur Apaydın da 4 yıl önce bilgisayar kursunda arkadaşları sayesinde dart ile tanıştığını ve yapmaya başladığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvalarda başarılı olunca hedefini büyüttüğünü ifade eden Apaydın, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl içinde katıldığım turnuvalarda 30 madalya almayı başardım. Bu beni daha çok hırslandırdı, yapabileceğime inandırdı. Türkiye sıralaması için daha çok çalıştım daha çok emek verdim. Eylül ayında başlayan sezonda Türkiye sıralamasına göre üçüncü sıradayım. Hedefim birinci olmak, şu an onun için çabalıyorum. Bu sporun faydaları çok, matematik sevmediğim halde matematik dersime çok faydası oldu. Ayrıca kişisel gelişimi de çok etkiliyor."

Gençlerde Türkiye şampiyonluğu bulunan Süleyman Can Durmuş ise ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı dartta Türkiye şampiyonalarında miniklerde, yıldızlarda ve gençlerde Türkiye birincilikleri, büyükler kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olduğunu anımsatarak "Bu başarılarımı çok çalışarak elde ettim. Hedefim milli takıma seçilerek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi ve Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyorum." dedi.