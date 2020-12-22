Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu

22.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:16
Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu

Adana'da düzenlenen Kross Ligi Finali'nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı 8. oldu.

Adana'da düzenlenen Kross Ligi Finali'nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı 8. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell U18 Bölgesel Kross Ligi Finali, Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlendi. Yarışmada Hastavuk'un sponsor olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı, 8. oldu.

Antrenör Cuma Canberk, yaptığı açıklamada, "Korona virüs bizleri de etkiledi. Zor şartlarda antrenman yaptık. Burası bizim hiç hazırlanmadığımız bir parkur. Yine de ben takım olarak sporcularımı tebrik ediyorum. Güzel koştular. Takım halinde 8. olduk. Yine de kötü değil" diye konuştu.

Sponsorları Hastavuk'a da teşekkür eden Canberk, "Sponsor gerçekten olmazsa olmazlarımızdan. Ben Hastavuk firmasına çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman yanımızda oldular. Bir sıkıntımız olduğunda bize el uzattılar" dedi.

Yarışmada 7.'lik elde eden 15 yaşındaki Nidanur Toprak ise daha çok çalışacaklarını aktararak, "Burada elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki ilk 3'e girmek. Biz hiç çimende hazırlanmadık ama elimizden geleni yaptık. Sponsorumuza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu
Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu
Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu
Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu
Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Erol Bulut Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:32:57. #1.14#
title