ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
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ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yaşayan Muhammed Rodin Kılıç (10), Defne Ekmekçi, (11) ve Elif Sude İlduğur (13), online düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorilerinde birinci oldu.

ŞANLIURFA'da yaşayan Muhammed Rodin Kılıç (10), Defne Ekmekçi, (11) ve Elif Sude İlduğur (13), online düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorilerinde birinci oldu.

Kanada'nın Toronto kentinde geçen yıl mayıs ayında online olarak düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'na Şanlıurfa'dan Muhammed Rodin Kılıç, Defne Ekmekçi ve Elif Sude İlduğur katıldı. Yeni açıklanan sonuçlara göre, 3 çocuk da kendi yaş kategorilerinde birinci oldu.

Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını piyanoyla çalan ve yarışmaya bu video ile katılan Muhammed Rodin, 5 yıldır piyano çaldığını belirterek, "Piyanoya ilk başta tuşları basıyordum, elim yatkındı. Bunu fark eden teyzem beni piyona hocasına yönlendirdi. Aldığım eğitimle yarışmalara katıldım. Bu yarışmada ise birinci oldum. Piyanoda hedefim Fazıl Say gibi olabilmek" dedi.

Aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmada birinci olan Defne Ekmekçi ise, "Pandemi sürecinde evde oturmaktan dolayı çok canım sıkılıyordu. Bu sırada piyano çalmayı öğrendim. Her canımın sıkıntısında piyanonun tuşlarına bastığımda bu sıkıntımın azaldığını gördüm? diye konuştu.

Yarışmada 13- 15 yaş kategorisinde birinci seçilen Elif Sude İlduğur da piyanoya olan ilgisinin olması üzerine ailesi tarafından kursa gönderildi. Yeteneğini fark eden ailesi ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle düzenlenen yarışmada birinci olan Elif Sude İlduğur da çok mutlu olduğunu ifade etti.

ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
ŞANLIURFALI 3 ÖĞRENCİ, PİYANO YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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