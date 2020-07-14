Şanlıurfalı 15 Temmuz gazileri, "o gece"yi unutamıyor
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Şanlıurfalı 15 Temmuz gazileri, "o gece"yi unutamıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralanan gaziler Ramazan Nerede ve Mehmet Devran, ülkenin bir daha böyle bir durumla karşılaşmamasını dilerken, yaşananların asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

14.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:57

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralanan gaziler Ramazan Nerede ve Mehmet Devran, ülkenin bir daha böyle bir durumla karşılaşmamasını dilerken, yaşananların asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'da yaşayan Ramazan Nerede, AA muhabirine, kuzeni Mehmet Devran ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesi İstanbul'a çalışmak için gittiklerini belirtti.

Hain kalkışma gecesinde Fatih ilçesindeki yakınlarının evinde olduğunu aktaran Nerede, darbe girişimini televizyonda öğrendikten sonra kuzenleriyle darbecilere "dur" demek için sokağa çıktığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne gittikleri sırada darbeci askerler tarafından sivil vatandaşların üstlerine açılan ateş nedeniyle birçok insanın yaralandığını anlatan Nerede, şunları kaydetti:

"Kuzenlerimle darbe girişimini öğrendiğimiz gibi üzerimize doğru dürüst bir şey almadan çıktık. Bazılarımız şortlu çıkmıştı. Sokaktakiler bize 'siz delimizsiniz askerleri siz mi durduracaksınız, dönün' diye söylenmeye başladılar. Bizler tereddüt etmeden 'Bu vatan, bu ülke bizim' diye sloganlar atarak yürümeye devam ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne geldiğimizde darbeci askerleri gördük. Onlara ne yapıyorsunuz dönün kışlalarınıza, yaptığınız yanlış diye bağırmaya başladık. Onlar da rütbeli bir askerin emir vermesi üzerine 20 kişilik grup üzerimize ateş açtı. Yanımdaki bir kuzenim ve tanımadığım bir kadın yere düştü. O arada sağ olsun vatandaşlar bizi hastaneye kaldırdı. Orada büyük bir karmaşa vardı. Cesetler, yerlerde kanlar, doktor ve hemşireler yetişemiyordu. Darbeci askerler bu sefer de hastaneye yaralı olan insanları vurmaya geldi. Onları halk tabii ki bırakmadı. O sırada Allah razı olsun tanımadığım ve halen aradığım biri geldi ve siyah arabasıyla aralarında benim de olduğumu 5 yaralıyı alıp Haseki Hastanesine götürdü. Teşekkür etmek için halen o adamı arıyorum."

15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız

Ramazan Nerede, hain darbe girişimi gecesinde halkın gösterdiği direnme ruhunun her zaman dinç ve diri tutulması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz unutulmaz, sürekli hatırlamak lazım. Çünkü biz hatırlamadığımız zaman o hainler tekrardan o süreci yaşatmaya çalışacaklar. ya da daha farklı yaşatmaya çalışacaklar. Bizler çocuklarımıza, gençlerimize sürekli 15 Temmuz'u anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz'u unutursak o hain geceye bir daha döneriz. Bir öğretmen olarak öğrencilerime vatanın ne olduğu, bayrağın ne olduğunu devletin ne olduğunu anlatıyorum. Çocuklara ve gençlere bayrağın ve vatanın ne anlama geldiğini öğretmezsek, FETÖ gibi hain örgütlerin ağına düşer. Sürekli bu ruhu çocuklarımıza ve gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Hastane bahçelerini, Meclisi bombalayan o hainlere fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

"O geceyi hiçbir zaman unutmayacağız"

Gazi Mehmet Devran da kuzeniyle gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaşadıklarını belirterek, "Bize bağıran askerler bir türlü geri çekilmedi. Biz de geri çekilmedik. Rütbesini görmediğim bir asker atış serbest deyince oradaki asker şarjörü bitene kadar üzerimize sıkmaya başladı. Omzumdan kolumdan ve göğsümden yaralandım. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Allah vatanımızı, devletimizi, milletimizi bir daha böyle duruma düşürmesin. O geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Böyle cuntacı askerlerin darbe kalkışmasına izin vermesin." dedi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da FETÖ'nün hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Bütün şehitleri minnetle andıklarını belirten Yavuz, "Allah 15 Temmuz'u bir daha bu millet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Şanlıurfalı 5 şehit ve 16 yaralımız var. Onlar ve cumhurbaşkanımız olmasaydı ülkemiz şu anda farklı bir yerde olurdu. Allah şehitlerimizden ve cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı 15 Temmuz gazileri, 'o gece'yi unutamıyor

Kaynak: AA

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