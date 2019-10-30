Şanlıurfalı 11 yaşındaki Birgül sağlığına kavuşmayı bekliyor

30.10.2019 17:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki lösemi hastası Birgül Köse, sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Hayriye Mahallesi'nde yaşayan Kasım ve Seher Köse çiftinin 6. çocuğundan en büyüğü olan Birgül, yaklaşık 1 yıldır lösemiyle mücadele ediyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Birgül, Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Kasım Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamallık yaptığını ve maddi durumu iyi olmadığı için kızını Ankara'ya götüremediğini belirterek, "Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Anne Seher Köse de kızının sağlığına kavuşması için her gün dua ettiğini belirterek, yardım beklediklerini dile getirdi.

Birgül Köse ise sağlığına kavuşacağı günün hayalini kurduğunu belirterek, "Ağrılarım var, dizlerimde, karnımda ve başımda ağrılar oluyor. Derslerime de çok çalışamıyorum. Ben artık hastalıktan yoruldum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA