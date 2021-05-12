Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı

Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı Ekipler kapı kapı dolaşarak kolonya ve lokumun da içerisinde yer aldığı bayram paketlerini sahiplerine ulaştırdı Ramazan Bayramı öncesinde Şanlıurfa Belediye tarafından 65 yaş üstü binlerce kişiye içerisinde kolonya ve lokumun da bulunduğu...