Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı
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Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Yaşam

Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı Ekipler kapı kapı dolaşarak kolonya ve lokumun da içerisinde yer aldığı bayram paketlerini sahiplerine ulaştırdı Ramazan Bayramı öncesinde Şanlıurfa Belediye tarafından 65 yaş üstü binlerce kişiye içerisinde kolonya ve lokumun da bulunduğu...

Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı

Ekipler kapı kapı dolaşarak kolonya ve lokumun da içerisinde yer aldığı bayram paketlerini sahiplerine ulaştırdı

ŞANLIURFA - Ramazan Bayramı öncesinde Şanlıurfa Belediye tarafından 65 yaş üstü binlerce kişiye içerisinde kolonya ve lokumun da bulunduğu bayram paketi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde belediye ekipleri, buruk geçmesi beklenen Ramazan bayramı öncesi binlerce haneye giderek,içerisinde kolonya ve lokumunda yer yer aldığı bayram paketlerini "Yaşlı Destek Programı"ndan faydalanan binlerce 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara teslim etti.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında bayramlaşmaya gidilemeyecek olması nedeniyle başlatılan proje kapsamında paketler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Sokak sokak dolaşan ekipler ailelere Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamını ve bayram tebriğini iletti.

Bayram öncesinde çalan kapılarda ekipleri görünce şaşıran vatandaşlar ise sağlanan destek nedeniyle Başkan Beyazgül'e teşekkür etti.

Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı
Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı
Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı
Şanlıurfada 65 yaş üstüne kolonya ve lokum dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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