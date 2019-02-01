Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu Güven Tazeledi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığına Ahmet Eyyüpoğlu yeniden seçildi.

Ziraat odasının konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini anlatan Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz için gece-gündüz çalışsak da onların hakkını ödeyemem. Çiftçilerimiz zaman zaman sıkıntı yaşıyor ama bizler de bu sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların girdileri çok. Örneğin gübre, mazot ve ilaçlar gibi kalemlerin giderleri çok yüksek. Çiftçilerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu yıl yağmur çok erken oldu. Çiftçilerimizin pamuğu tarlada kaldı ve zarar ettiler."

Tek liste halinde gerçekleştirilen ve 340 delegenin katıldığı seçimde Eyyüpoğlu, 280 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA