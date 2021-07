ŞANLIURFA ZİRAAT ODASI BAŞKANI ANIZ YAKMAK TOPRAĞIN YAPISINI BOZUYOR

ŞANLIURFALI çiftçiler, hasattan sonra tarlalarını modern tarım aletleriyle temizlemek yerine anız yakmayı tercih ediyor.

ŞANLIURFALI çiftçiler, hasattan sonra tarlalarını modern tarım aletleriyle temizlemek yerine anız yakmayı tercih ediyor. Bu uygulamanın hem tarladaki canlılara hem de tarlanın aşınıp toprak yapısının bozulmasına neden olduğunu dile getiren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, 'Tarla anadır, analar yakılmaz. Kesinlikle anız yakmanın karşısındayız dedi.

Şanlıurfa'da ilk ekilen buğdayın hasadının ardından çiftçiler tarlada kalan artıkların sürülerek temizlenmesi yerine anız yakmayı tercih ediyor. Yapılan bu uygulama hem toprağın yapısına hem de canlıların yok olmasına neden oluyor. Uzmanlar ise bu uygulamanın yanlış olduğuna dikkat çekiyor.

'ANIZ YANGINIYLA TOPRAĞIN VERİMİ YOK OLUYOR'

Çiftçilere anız yakmamaları için uyarılarda bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, yapılan uygulamayla her anız yangınında 2 santim toprağın yok olduğunu söyledi. Eyyüpoğlu, 'Her yıl çiftçilerimizi uyarıyoruz, tarlalara gidiyoruz, gerektiğinde Valilik nezdinde cezalar da yazılıyor. Özellikle çiftçilerimize duyurmak istediğimiz şu, anız yakmasınlar. Her 1 yılda yapılan anız yangını nedeniyle 2 santim toprağımız yok oluyor. 10 yıl üst üste yaktığınız zaman anızı, 20 santim kadar bir toprak kaybı yaşanıyor. Bunun sonucunda toprak çoraklaşıyor ve verim ise yok oluyor. Onun için çiftçilerimiz kesinlikle anız yangını yakmasınlar. Anadolu insanı için çok önemli bir konuma sahip olan toprak, insanlar ve çiftçiler arasında 'Toprak Ana' olarak nitelendiriliyor. Tarla anadır, yakılmaz. Kesinlikle anız yakmanın karşısındayız. Özellikle çiftçilerimiz anız yakmasınlar, toprak için faydalı olan milyonlarca böcek ölüyor diye konuştu.

'ZARARLI OLDUĞUNU FARKINA YENİ VARDILAR'

Anız yakmanın toprak yapısını bozduğunu ve çiftçilerin bu durumu yeni fark ettiklerini ifade eden Eyyüpoğlu, İlk ekin olarak buğday daha sonra ise mısır ekiliyor. İki ürün yetiştirmekteyiz. Ancak çiftçilerimiz hızlı olması için anız yakıyorlar. Çiftçilerimiz bunun zararlı olduğunun farkına yeni vardılar. Anızımı yakayım da 2-3 gün sonra hemen mısır ekeyim diye hesap yapıyorlar ama son zamanlarda çıkan alet ve ekipmandan dolayı buğday sapını kırıp gübre yapmaya başladılar. Bizler, yoğun çalışmalar sonucunda anız yangınlarını azaltmaya yönelik önlemlerimizi almış durumdayız dedi.

'ANIZ YAKMANIN ZARARLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERDİK'

Çiftçilere anız yakmanın zararlarıyla ilgili seminerler verdiklerini vurgulayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Sait Ardan ise şunları söyledi

Çiftçilerimiz hububat sezonundan sonra bir an önce mısır ekmek için anız yakmaktalar. Zaman kaybının önüne geçmek için anız yakıyorlar. Anız yakmanın toprağa olan zararlarını çiftçilerimize anlattık. Anız yakmayla ilgili seminerler ve eğitimler verdik. Ziraat mühendislerimiz ve tekniker arkadaşlarla beraber, sahada gezdik ve çiftçilerimize anız yakmanın zararlarını anlattık. Anız yakmak toprak tabakasının yok olmasına sebep olmaktadır. Çiftçilerimiz hasat döneminden sonra mısır ekerken, mısırın ürün kaybına neden olmaktadır. Toprakta bulunan canlı haşerelerin ölümüne neden olmaktadır. Çiftçilerimize ekipler halinde seminerler verdik. Anız yakmanın ürün kaybının önüne geçebilmek için eğitimler verdik.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı