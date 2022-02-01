Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime - Haberler
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Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa zabıtasından kaldırım işgali denetime

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerleri önündeki kaldırım işgallerini denetledi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerleri önündeki kaldırım işgallerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemleri başlatan ekipler, vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırımlarda bulunmasına izin vermiyor.

Ekipler, Açıksu Caddesi ve ara sokaklarda yaptığı denetimlerde esnaf tarafından işgal edilen kaldırımdaki ürünlerin alınması için müdahalede bulundu.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Haliliye Belediyesi, Zabıta, Güncel, Haber

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