ŞANLIURFA - Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan