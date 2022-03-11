Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Bekir Şeyhanlı - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü Uzun yıllar sonra Mart ayında etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'nın cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

ŞANLIURFA - Uzun yıllar sonra Mart ayında etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'nın cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, ikindi saatlerinde etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Mart ayında cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, anı görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Uzun yıllar sonra Mart ayında kar sevinci yaşayan vatandaşlar, "Deli Mart dedikleri bu olsa gerek" diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. Bir süre devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

Şanlıurfa yıllar sonra Mart ayında beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Güncel

Şanlıurfa, Mart, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title