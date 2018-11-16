Şanlıurfa Yerelden Kalkınma Modeli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma modeli ile kentte yeni bir dönemi başlatacak.

Şehir merkezi ve tüm ilçelere alt ve üst yapının yanı sıra arıtma tesisleri, prestij caddeleri, katı atık tesisleri, spor kompleksleri, semt pazarları, havuzlar, kadın destek merkezleri ve nice ilk sayılacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, turizm, tarım, ticaret, sanayi, insan kaynakları, şehircilik ve doğal kaynaklar olmak üzere 7 başlık altında belirlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınmada "Şanlıurfa modeli" ilk konusunu turizm olarak belirlendi. 9 alt başlık halinde hazırlanan turizm planında tüm ayrıntılara yer veren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın turizm potansiyelini arttırmak için içerisinde kadınlar, iş adamları, esnaf grupları, farklı sektörel alanlar ile ilçe halkını kapsayan geniş bir kitle ile bu alanda kalkınmayı amaçlıyor.

"Kentte yeni bir dönem başlayacak"

Büyükşehir Belediyesi, 21 meslek grubuna tahsis ettiği ihtisas alanlarına benzer bir uygulamasını bu kez turizmde faaliyet gösteren orta ölçekli esnaf için uygulayacak. Başta kapalı çarşı gibi tarihi ve turistik merkezler olmak üzere bu bölgelerde dağınık şekilde yer alan aktarlar, bakırcılar, terziler, tespihçiler ve kunduracılar gibi işletmeler aynı çatı altında buluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin turizm planının bir diğer önemli adımı olacak "Sur içindeki evlerin fonksiyonlandırılması ve sur içinin turizme kazandırılması" uygulaması ise tarihi Urfa Kalesi ile birlikte ilçelerde yer alan tarihi kale türü yapıların çevresine yönelik olacak. Tarihi yapılar için şehri ziyarete gelen turistlerin fotoğraf çekerek alanı terk etmesinden çok o yapının dokusunu yaşaması ve yorumlaması için alanda uzun süre kalmasını amaçlayan bu uygulamada yapı çevresine turizm gelirini arttıracak konaklama, kafeterya ve yöre mutfağını tanıtması amacıyla işletmelerin kurulması sağlanacak. Mimari dokusu ve yapısı ile tarihe ışık tutan tarihi hanları da planlama içerisine alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ise ilk olarak 5'i tarihi kapalı çarşılar içerisinde yer almak üzere toplamda 11 handa yeniden düzenlemeye gidecek. Restorasyonları yapılacak hanlar daha sonra turizmde aktif olarak kullanılması için ortak istişareden alınacak kararla bu alanda değerlendirilecek. Kendi değerlerinin uluslararası platformlarda daha iyi tanınması için festivaller, sempozyumlar, panel, konferans, buluşmalar ve etkinlikler düzenlemesinin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklarla tarih, müzik ve gastronomi alanlarında Şanlıurfa adını tüm dünyaya tanıtmakta ısrarcı olan Büyükşehir Belediyesi, "Yerelden Kalkınma Modeli" ile bu alanda şehre ivme kazandırmayı amaçlıyor. - ŞANLIURFA