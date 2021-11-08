Şanlıurfa YEDAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Açıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu, Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezileri (YEDAM) toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşilay Genel Merkezindeki katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün Yeşilay'ın Ankara'daki genel merkezinden canlı yayınla katıldığı açılış törenine YEDAM Şanlıurfa'dan canlı bağlantıyla yapıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TBMM Evi'nde hizmet vermeye başlayan YEDAM'ın açılış törenine, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ve YEDAM personeli katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede Şanlıurfa'da Türkiye'ye örnek gösterilen çok önemli araştırma ve projeler gerçekleştirildiğini, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (ÇEMATEM) tamamlanarak hizmete alındığını hatırlatan Vali Abdullah Erin, bağımlılıkla mücadelede ülke çapında önemli bir misyon üstlenen Yeşilay'ın Şanlıurfa'da hizmete aldığı YEDAM'ın da önemli bir boşluğu dolduracağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadelede önemli bir hizmetin devreye girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ise, "YEDAM'dan telefonla destek almak mümkün olsa da, vatandaşlarımız fiziki olarak merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Şanlıurfa'da YEDAM'ın hizmet vermesi, bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıkla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM'ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum" diyerek, YEDAM'ın Şanlıurfa'da hizmete girmesine verdiği desteklerden dolayı Vali Abdullah Erin ve emeği geçenlere teşekkür etti. YEDAM bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyor Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Ülke genelinde 104 merkezde hizmet vermeye başlayan YEDAM'a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşılabiliyor.

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