Şanlıurfa Yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 13 tutuklama
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Şanlıurfa Yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 13 tutuklama

Yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 13 tutuklamaŞANLIURFA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve tehdit suçlarını işleyen örgüte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 13'ü tutuklandı.

25.07.2020 00:54 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:00

Yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 13 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve tehdit suçlarını işleyen örgüte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, silahlı örgüte üye olma, birden çok kişiyle nitelikli yağma, silahlı tehdit, tefecilik, kumar oynanması için yer sağlama ve yasa dışı bahis suçlarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik, operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Mersin ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 adrese baskın yapıldı. Toplam 250 polisin katıldığı operasyonlarda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramada ise 3 av tüfeği, 20 tabanca, 1725 adet fişek, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyal ile çok sayıda borç- alacak defteri ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, 49 şüpheliyi emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)-

Şanlıurfa Yasa dışı bahis örgütüne operasyon: 13 tutuklama

Kaynak: DHA

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