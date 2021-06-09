ŞANLIURFA - Yanık: "Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık : "Kooperatifçilik bir anlamda birlikten kuvvet doğar fikrinin bir anlamda imece kültürünün sonucudur" ŞANLIURFA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması" na katılarak konuşma yaptı.