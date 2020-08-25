Şanlıurfa'ya yeni parklar yapılıyor Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımına başlanan parklardaki çalışmalar devam ediyor.

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımına başlanan parklardaki çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yapımlarına başladığı yeni parklarda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımlarına başlanan yeni parklarda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, park alanlarında çevre düzenlemesi, sulama sistemi ve ışıklandırma çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımlarına başlanan yeni parklarda çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, park alanlarında toprak serimi, bordür döşeme, sulama sistemi kurma, ve ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmaların ardından yeni parklarda mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak.

Haliliye Belediyesi, yeni parklarda devam eden çalışmaları bir an önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA