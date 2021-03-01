Şanlıurfa'ya Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi kuruluyor

Verimli ve bereketli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, yaklaşık 150 bin metrekare alana Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi kurulumu için çalışmalar başladı.

Verimli ve bereketli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, yaklaşık 150 bin metrekare alana Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi kurulumu için çalışmalar başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesi (HRÜ) ortaklığında, üniversitenin tarihi Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki Şair Nabi Yerleşkesi'ne, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi kurulması için anlaşma sağlandı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilgili daire başkanları ile HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer'in de katıldığı toplantıda vadinin proje tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, toplantıda, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek büyük bir heyecanla bu projenin ortağı olduklarını belirterek, kurulum çalışmalarına kısa süre içinde başlanabilmesi için üniversite belediye iş birliğiyle ortak bir çalışma grubu kuracaklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Çelik de kısa sürede tamamlanacağını ümit ettikleri vadinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta sosyal ve ekonomik etkiler oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Vadinin, tarihi Göbeklitepe Ören Yeri yakınında olması dolayısıyla, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için de ayrı bir cazibe merkezi oluşturacağına inandığını vurgulayan Rektör Çelik, vadideki bitkilerden elde edilecek kimyasalların, üniversitedeki akademisyenler tarafından geliştirilerek kozmetik, ilaç ve gıda sanayisine kazandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hançer ise vadinin, farklı ürün desenlerini değerlendirmek isteyen çiftçilerin eğitiminde de kullanılabileceğini ifade etti.

Vadide, üretilen bitkilerin işleneceği tesislerin de yer alacağını vurgulayan Hançer, ayrıca ürünlerin satış alanları, çocuklar için interaktif tarımsal üretim oyun alanları, tıbbi aromatik bitki gezinti bahçeleri, restoran, kafeterya gibi sosyal donatıların da yer almasını planladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş