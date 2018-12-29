Şanlıurfa'ya Tank ve Mühimmat Sevkiyatı

HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve mühimmat taşıyan TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. TIR'ların Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. - Şanlıurfa

Kaynak: DHA