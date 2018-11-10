Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Şehidin ailesine acı haber verildi ŞANLIURFA - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden biri olan Şanlıurfalı Topçu Er Menduh Çelik'in ailesine acı haber verildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik'in de (20), aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik'in şehit olduğu haberi, memleketi Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik'e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenildi.