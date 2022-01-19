ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkının çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca, araçların üzerine çöktü.

ŞANLIURFA (DHA) - Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkının çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca, araçların üzerine çöktü. Park halindeki 12 araç hasar gördü. Araçlar, iş makineleriyle çıkarıldı.

KONİK KUBBELİ EVLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde etkili olan kar yağışı ile konik kubbeli evler de beyaza büründü. Bazı kişiler kümbet evlerin önünde kardan adam yapıp, yöresel kıyafetler giydirdi.

Yağışın devam ettiği kentte, ekiplerin iş makineleriyle kapalı yolları açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ŞANLIURFA'YA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI, KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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