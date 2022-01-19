Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü

ŞANLIURFA'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Eğitime bir gün ara verilen kentte, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Şanlıurfa, dün akşam başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışının ardından beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çocuklar, 3 yıl aradan sonra yağan karla birlikte sokak ve parklara çıkıp kar topu oynayarak eğlendi.

Kentin simgesi Balıklıgöl de beyaza büründü. Çok sayıda kişi, beyaz örtüye bürünen Balıklıgöl ile tarihi Urfa Kalesi önünde fotoğrafı çektirdi.